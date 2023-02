Carnevale di Maragnole: sfilata di carri mascherati

Domenica 12 Febbraio 2023, si terrà, a Breganze, a partire dalle ore 14:15, Carnevale di Maragnole.

Il programma

Ore 14:15: ritrovo

Ore 14:30: sfilata per le vie del centro di Maragnole

Ore 15:30: ritrovo presso il piazzale dei festeggiamenti

Ore 16:00: spettacolo per bambini con Mago "G"

Crostole, fristelle e tanto divertimento!

Concorso per carri mascherati con tema "Fantasia e Libertà". Possono partecipare tutti, dai 0 ai 99 anni. L'opera carnevalesca dovrà essere realizzata non singolarmente ma in gruppo. Non necessariamente dovrà essere posta sopra un carro ma si possono utilizzare mezzi di sostegno o di unione anche a piedi.

Evento organizzato da Pro Loco Maragnole e dal Comune di Breganze.