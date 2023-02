Carnevale di Bassano, il programma

Il Carnevale per Bassano del Grappa è una vera istituzione, una tradizione che, per la ricchezza del suo programma e per la qualità degli eventi organizzati, ha valicato i confini della cittadina vicentina attirando visitatori e partecipanti da tutto il Veneto e non solo.

Domenica 19 febbraio il centro storico di Bassano sarà invaso nuovamente dalla sfilata dei carri allegorici che assegnerà il Nason d'oro 2023. A partire dalle 14.30, da via Velo a Piazzale Cadorna, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 saranno premiati i migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica, scelti per la realizzazione, per i movimenti, per le coreografie ed i costumi. Apriranno le Majorettes di Nove accompagnate dalla Banda di Campolongo sul Brenta e animerà la manifestazione la BandOrchestra Bovo di Carmignano sul Brenta.Martedì grasso, il 21, protagoniste in Piazza Libertà le mascherine che parteciperanno al concorso bautina d’argento e alla prima edizione del premio speciale “Elide imperatori Bellotti”.

PROGRAMMA CARNEVALE 2023 CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Da via Velo a Piazzale Cadorna

Ore 14.30: SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati valida per il concorso “Nason d’oro 2023”.

Aprono le Majorettes Nove accompagnate dalla Complesso Bandistico di Campolongo sul Brenta, anima la manifestazione la BandOrchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show

Piazza Libertà

Ore 14.30 – 18.30: Intrattenimenti musicali con D'animos Band - Fan Club e Maurizio Preto Dj

Ore 18:00: Premiazioni con il Nason d’Oro dei migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica scelti per la realizzazione, per i movimenti, per le coreografie ed i costumi.

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO

Piazza Libertà

Ore 14.30 – 15.30 iscrizione concorso “BAUTINA D’ARGENTO” e Premio Speciale “ELIDE IMPERATORI BELLOTTI” dedicata ai più piccoli per le migliori mascherine. Musiche di Maurizio Dj e coreografie della Sweetdevilschool Sds e incantesimi del Mago Pilù (Claudio Fabris).

Alle ore 17.30 Premiazione Bautina d’Argento e Premio Speciale Elide Imperatori Bellotti

Ore 15.00 – 17.00: TRUCCABIMBI laboratorio di trucchi per i bambini, a cura del salone La Barbiera - Bassano del Grappa salone di bellezza di Alessandra Gaiarsa.

IL “CARNEVALE A BASSANO” È PRESENTATO E CONDOTTO DA Claudio Prospero.

Assessorato alla Cultura

PRO BASSANO

In caso di maltempo le sfilate saranno rinviate a data da destinarsi

Purtroppo per la non disponibilità di spazi coperti le manifestazioni di martedì saranno rinviate a data da destinarsi.