Carnevale a Sandrigo: sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati

Sabato 3 febbraio 2024 il centro di Sandrigo si colorerà di allegria e risate: torna infatti la tradizionale Sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati! Inizio festeggiamenti dalle ore 15 fino a sera: oltre alla sfilata, animazione, street food e musica.

Programma sabato 3 febbraio a Sandrigo

Il punto di partenza sarà la grandiosa sfilata alle 15:00, con la banda che farà ballare, le majorettes che incanteranno, e i carri mascherati che porteranno una ventata di creatività e allegria da tutto il Veneto. Il Carnevale di Sandrigo non sarà solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche un'occasione per assaporare il meglio dello street food, immergendosi nell'atmosfera e nella magia di Sandrigo.

Per i più piccoli, ci sarà un mondo di giochi, sorrisi e divertimento illimitato. Il Carnevale di Sandrigo è pensato per tutte le età, con animazioni speciali che faranno scintillare gli occhi dei bambini e faranno rivivere l'anima dei più grandi.

L'invito a chiunque voglia è di indossare i costumi più pazzi e unirsi per una giornata di puro divertimento allegria e risate.