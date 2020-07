Carlo Presotto a Palazzo San Giacomo in un viaggio con i primi esploratori

InChiostro propone un nuovo viaggio nello spazio e nel tempo mercoledì 29 luglio alle 19.30 nel chiostro di Palazzo San Giaocomo in contrà Riale 5 a Vicenza.

Atlante delle isole remote non è un vero e proprio romanzo, ma piuttosto un libro d’esplorazione. Carlo Presotto, armato di lente d’ingrandimento e coraggio, proporrà di salpare alla volta di piccolissime porzioni di terra che non sono contemplate sui mappamondi, né dalle carte ufficiali e dagli atlanti, per far approdare il pubblico in microcosmi e microstorie suggestive, impervie e incredibili. Voce narrante della scrittura intermittente e vagabonda di Schalansky, farà rivivere le emozioni dei primi esploratori, le loro storie di libertà, il mondo da scoprire. Come nell’Isola del Cocco, dove, alla ricerca dell’oro dei pirati, generazioni scavano nel fango “fosse grandi abbastanza per seppellirci una nave, ma non un sogno”.

Ogni isola è una vicenda che attraversa il tempo, una promessa del destino, spesso con un esito fatale. Si vedono allora navigatori con gli occhi persi in un abbaglio di conquista, sonnambuli che salpano verso la catastrofe, traditi da un mare cieco e inesorabile, animali rari e uomini strani, schiavi naufraghi e solitari studiosi di scienze naturali, esploratori smarriti e folli guardiani del faro, naufraghi dimenticati e marinai ammutinati. Storie di Robinson Crusoe volontari e involontari, che dimostrano che i viaggi più avventurosi avvengono sempre nell’immaginazione, con il dito sulla carta.

In visione d'ascolto viene proposto Atlante delle isole remote, seducente volume della scrittrice tedesca Judith Schalansky, nata a Greifswald nel 1980. Alla cabina di regia ci sarà Carlo Presotto, drammaturgo e attore del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia.

"InChiostro ... in viaggio con 2020", quest'anno realizzata da Biblioteca Bertoliana e da La Piccionaia e inserita nel programma di "Terrestri d'Estate 2020", fa parte del più ampio contenitore "Viaggio in città. Estate 2020 a Vicenza. Cultura, spettacoli e divertimento".

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444578215.