Caracol Christmas Edition: Vertical+Osteria Popolare Berica

Domenica 25 dicembre 2022 ore 21 al Caracol concerto di due band vicentine che si sono fatte conoscere nei festival italiani: Vertical e Osteria Popolare Berica.

La sera di Natale spaventa un po’ tutt*, come si può abbandonare un pranzo con i parenti che dura da ore? Come si può prendere congedo da i jingle natalizi senza sembrare indelicati? A Natale è proprio vero che devi stare (forzatamente) con i tuoi?

Caracol fornisce la scusa perfetta per sottrarsi al giogo natalizio: il concerto dei due gruppi "evergreen" della scena musicale vicentina nella location più "climate" della scena vicentina!

"L’incontro tra il Natale Verticale e Natale di Merda!" annunciano gli organizzatori.

Dalle ore 21.00 in poi Vertical e Osteria Popolare Berica in concerto nella sala grande del Caracol Olol Jackson Uno spettacolo dai 2/99 anni.

LOCATION :

Associazione Caracol Olol Jackson

Viale Francesco Crispi, 46

36100 / Vicenza

(a 2km dalla stazione di Vicenza)

INGRESSO

Sottoscrizione 5€

All'interno della struttura è presente un circolo/osteria riservato ai soci dell'Associazione Mettiamo Radici. Costo della tessera annuale 2€

VERTICAL

https://www.facebook.com/verticalmusicpage

OSTERIA POPOLARE BERICA

https://www.facebook.com/osteriapopolareberica