Capra e Cavoli, mercatino biologico a Bassano

Capra e Cavoli, tutta un’altra storia, è il titolo della manifestazione dedicata al biologico e all’ecosostenibilità che si terrà a Bassano del Grappa domenica 24 settembre 2023. Un appuntamento che da più di 20 anni anima le piazze del centro con il mercatino dei prodotti biologici e dei presidi Slow Food, provenienti da diverse regioni d’Italia. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema della qualità alimentare e della sostenibilità ambientale, attraverso la conoscenza e il gusto. Oltre al mercatino, che si svolgerà in Piazza Libertà dalle 9:00 alle 19:00, la manifestazione propone anche laboratori didattici, attività culturali e spettacoli musicali, per coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza di divertimento e apprendimento. Capra e Cavoli è l’appuntamento culturale più importante del territorio sul biologico e sulla sostenibilità, che ogni anno riscuote un crescente interesse da parte dei visitatori.