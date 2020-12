Cappella Sistina visita online da Casa

Tour Virtuale da casa in PowerPoint

Piattaforma utilizzata per la lezione: Zoom

12 Dicembre ore 21

In questa visita andremo alla scoperta dei tesori pittorici conservati nella Cappella Sistina in Vaticano. Sveleremo i segreti dei due capolavori di Michelangelo Buonarroti (le Storie della Genesi e il Giudizio Universale) e degli affreschi dei maestri quattrocentisti con le storie di Mosè e Cristo. Esplorare questo luogo straordinario ci permetterà di comprendere a fondo la storia di questa committenza papale che influenzò in maniera indelebile lo sviluppo e le dinamiche di diffusione del Rinascimento a Roma.

E’ necessaria la prenotazione inviando un email a bellezzediroma2@gmail.com con oggetto Cappella, il vostro nome, cognome e la data alla quale volete partecipare.

Richiesto pagamento anticipato tramite satyspay, bonifico, paypal, postepay.

Guida: Stefania

Durata 1 ora.

Costo: 10 euro