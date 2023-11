Al Porto Burci: Capogiro + che do maroni!

Tira fuori dai cassetti maglioni, cappelli, sciarpe e la cara vecchia naftalina contro le tarme: è tempo di rivoluzionare il guardaroba invernale senza sensi di colpa! Sabato 11 e domenica 12 novembre a Porto Burci torna #CAPOGIRO, lo swap party firmato FACT!



---------------------------------------



SABATO 11 NOVEMBRE



_15.00_Inizia lo SWAP!

Porta 5 capi che desideri scambiare, in buone condizioni e adatti a questa stagione. Ritira i gettoni corrispondenti e usali per il baratto!

Potrai donare eventuali vestiti in più a Cooperativa Insieme.

Per maggiori info: https://www.factvicenza.it/home/swap-party/



_16.30_FERRICORTI

Per non finire ai ferri corti ma per imparare a usarli, Matilde ed Erica ti aspettano a questo vero e proprio club dell’uncinetto, per sferruzzare in compagnia tra chiacchiere e gomitoli. Aperto a tutti i livelli di esperienza. *Su prenotazione: iscriviti qui: https://forms.gle/RdobbK22XqGyGLDG7



_DALLE 18.00

Drink, buon cibo e bella musica con il djset di ROUGH & TOUGH



_PER TUTTO IL WEEKEND_RANA PLAZA di Andrea Santini

Texture ritmiche e visual raccontano il paradosso dell’industria tessile.



---------------------------------------



DOMENICA 12 NOVEMBRE



_10.30_Inizia lo SWAP! + colazioni, merende e pranzi da leccarsi i baffi!

Passa a scambiare i tuoi vestiti! Scopri qui come funziona: www.factvicenza.it/home/swap-party/



_10.30_METTICI UNA TOPPA!

Con Eleonora Zerbetto, impara a creare toppe personalizzate a partire da tessuti e fili da ricamo! *Su prenotazione: iscriviti qui: https://forms.gle/RdobbK22XqGyGLDG7



_12:00_16:00_BRUNCH VEGGIE in buona compagnia!



_16.00_ CHE DO MARONI!

Torna la tradizionale castagnata sociale in giardino con il vin brûlé, in compagnia dalle 18.00 dell’irresistibile COLLETTIVO ORKESTRADA CIRCUS!



---------------------------------------



L'ingresso e la partecipazione a tutti i workshop è gratuita.

Presto online più info sull’evento: https://bit.ly/capogiro-do-maroni



---------------------------------------



? FACT! è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con Porto Burci, Centro Tecchio, Cooperativa Insieme e Caracol Olol Jackson - con il sostegno di Fondazione Cariverona. Info: www.factvicenza.it