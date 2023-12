Capodanno ad Asiago: escursione 'Cartoline invernali dall'altopiano'

Anche quest'anno, l'intento è quello di vivere e far vivere il Capodanno in serenità, nel modo che ognuno preferisce, sia in famiglia, con amici, tranquillamente a casa o immersi nella vita mondana. Asiago Guide propone un'esperienza nella natura: il Capodanno Outdoor, o, se si preferisce, all'aria aperta.

Di cosa si tratta esattamente? Sarà un'escursione indimenticabile di fine anno, o una ciaspolata se la neve lo permette, lontano dalla confusione dei tradizionali cenoni. Immersi nella tranquilla natura dell'altopiano, l'attività inizia al mattino, prima di pranzo. Partendo dal centro di Asiago, si raggiungerà un balcone panoramico di straordinaria bellezza, da cui ammirare l'intero Altopiano in una vera e propria cartolina invernale. Durante una facile escursione, i partecipanti esploreranno i segreti della natura, i boschi invernali e scopriranno i diversi nomi della neve. In omaggio allo scrittore Mario Rigoni Stern, verranno letti alcuni suoi racconti che evocano "inverni lontani", "amicizia, profumo di resina e camini che fumano". Non mancheranno ampi spazi e panorami mozzafiato.

E poi, essendo pur sempre Capodanno, ci saranno auguri, brindisi e un piccolo aperitivo con prodotti locali, sempre rigorosamente all'aperto, tra la quiete dei monti. Un augurio per un Felice e Sereno Nuovo Anno, un saluto e poi ognuno proseguirà verso i propri impegni, cenoni, festeggiamenti o, come alcuni, a casa con le proprie famiglie.

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE: 35€ adulti, 30€ ragazzi fino a 15 anni comprese bevande calde a metà itinerario e brindisi e aperitivo con prodotti locali al termine dell'attività.

COSTO eventuale noleggio CIASPOLE + BASTONI: 10€ (solo in caso di neve abbondante)

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO ESAURIMENTO POSTI -posti limitati-

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO

- scarponi (no moon boot)

- zaino

- vestiario adeguato invernale

- borraccia d’acqua e barrette energetiche/frutta secca

- berretto e guanti



RITROVO: ore 9:00 presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" via Stazione, 9 Asiago, o altra località "zona Asiago" che verrà comunicata all'atto delle prenotazione.

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata (9.00/13.30)

DIFFICOLTA': **facile

DISLIVELLO: 200/250 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi