Capodanno outdoor: l’unico e vero capodanno all’aperto, natura, sport, emozioni e divertimento

Domenica 31 dicembre 2023

Altopiano di Asiago 7 Comuni



RITROVO: ore 9:00 presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" via Stazione, 9 Asiago, o altra località "zona Asiago" che verrà comunicata all'atto delle prenotazione.



DURATA ESCURSIONE: mezza giornata (9.00/13.30)

DIFFICOLTA': **facile

DISLIVELLO: 200/250 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Non siamo qui a parlarvi di Cenone...Festone... Abbuffate e affollamenti vari.... Anche quest'anno vogliamo viverlo serenamente e farvelo vivere anche a Voi come meglio credete e dovunque vogliate stare. In #Famiglia, con gli #Amici, tranquilli a #Casa o nella vita mondana...

Ma prima di tutto ciò, vi vogliamo offrire un'esperienza unica ... il ns. ????????? ???????, o se preferite ALL'ARIA APERTA.

Di cosa si tratta??? Sarà la più bella escursione (o ciaspolata in caso di neve sufficiente) di fine anno!!! Lontano dalla calca dei cenoni, ci immergeremo nella tranquilla #Natura altopianese. I più aspettano la sera per festeggiare, invece noi anticiperemo il tutto al #mattino, prima di pranzo. Con un breve spostamento d'auto dal centro di #Asiago ci porteremo a visitare un balcone panoramico di eccezionale #bellezza da dove ammirare tutto l'Altopiano; una vera e propria CARTOLINA INVERNALE. Con una facile #escursione ci addentreremo nei segreti della natura, nei #boschi d'inverno e alla scoperta dei diversi #nomidellaneve. In omaggio al nostro #scrittore #MarioRigoniStern, leggeremo qualche suo #racconto, di "inverni lontani", di "amicizia, profumo di resina e camini che fumano". Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.

E poi....è pure sempre #capodanno... ci faremo gli #auguri, brinderemo e faremo un piccolo #aperitivo con #prodottilocali ..sempre rigorosamente all'aperto tra la quiete dei #monti e ... un augurio per un Felice e Sereno #NuovoAnno, un saluto e via.. ognuno verso i proprio impegni, cenoni, festoni o semplicemente, come faremo noi a casa con le Nostre Famiglie.



?? n° limitato di posti ??