Dopo il grande successo della passata edizione, torna il Capodanno "originale" targato Guide Altopiano. "Non siamo qui a parlarvi di Cenone...Festone... Abbuffate e affollamenti vari. Vi vogliamo offrire un'esperienza unica, "originale" fuori dagli soliti schemi ."

Di cosa si tratta

Sarà la più bella ciaspolata di fine anno!!! Lontano dalla calca dei cenoni, ci immergeremo nella tranquilla #Natura altopianese. I più aspettano la sera per festeggiare, invece noi anticiperemo il tutto al #mattino, prima di pranzo. Con un breve spostamento d'auto dal centro di Asiago ci porteremo a visitare un balcone panoramico di eccezionale bellezza da dove ammirare tutto l'Altopiano. Con una facile escursione ci addentreremo nei segreti della natura, nei #boschi d'inverno e alla scoperta dei diversi #nomidellaneve. In omaggio allo scrittore Mario Rigoni Stern, verrà letto qualche suo racconto, di "inverni lontani", di amicizia, profumo di resina e camini che fumano. Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.

CAPODANNO OUTDOOR - Cartoline invernali dall'Altopiano - Sabato 31 dicembre 2022



Altopiano di Asiago 7 Comuni

RITROVO: ore 9:00 presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" via Stazione, 9 Asiago, o altra località "zona Asiago" che verrà comunicata all'atto delle prenotazione.

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata (9.00/13.30)

DIFFICOLTA': **facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

COSTO ESCURSIONE: 35€ adulti, 25€ ragazzi fino a 15 anni comprese bevande calde a metà itinerario e brindisi con prodotti locali al termine dell'attività.

COSTO eventuale noleggio CIASPOLE + BASTONI: 10€ (solo in caso di neve abbondante)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO ESAURIMENTO POSTI -posti limitati-

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Manda un WhatsApp al numero 340.7347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO

- scarponi da trekking (no moon boot)

- zaino

- vestiario adeguato invernale

- borraccia d’acqua e barrette energetiche/frutta secca

- berretto e guanti