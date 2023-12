Capodanno: grande festa alla Casa dei Gelsi con cena, balli, e fuochi artificiali a bordo piscina

Prezzo non disponibile

Il Capodanno Gelsi è pronto a fare il suo grande ritorno il 31 dicembre 2023, promettendo una notte di festa e divertimento indimenticabile. L'evento si terrà nella splendida cornice della Casa dei Gelsi, dove gli ospiti potranno immergersi in un'atmosfera unica e vivere un'esperienza di Capodanno all'insegna del divertimento.

La serata sarà animata da un cast di tutto rispetto, con la presenza di Irene Guglielmi, Luca Bellotto, Manuel Torinesi, Andrea Pigato, Andrea Glam e Monica Morgan, pronti a regalare emozioni e divertimento. Il conto alla rovescia sarà dal palco in bordo piscina, accompagnato da uno spettacolare SHOW PIROTECNICO.

Il menù di Capodanno

Prevede una serie di piatti raffinati e deliziosi, come l'aperitivo con insalatina russa e gamberi, la catalana con totani arricciati, il risotto alle cinque spezie con lime e scampi, e il tataky di filetto di manzo con cipolla di Tropea caramellata. Per i dolci, una coppa crema mascarpone con biscotti e salsa mou. Bevande e caffè sono inclusi, con vini in abbinamento ai piatti.

Per la cena, gli ospiti avranno la possibilità di scegliere tra diversi menù esclusivi: il Menù Ristorante a €100, il Menù Bambino a €25 per i piccoli dai 3 ai 12 anni, e il Menù Pizzeria a €55.

Dopocena

Dalle 23.30 in poi, il party del dopocena prenderà vita con tre sale diverse, ognuna con una propria situazione musicale, per ballare fino all'alba. Il momento clou della serata sarà il countdown di mezzanotte dal palco in bordo piscina, seguito da uno spettacolare show pirotecnico e fuochi d'artificio che illumineranno il cielo.

Per partecipare al countdown e brindisi di mezzanotte, l'ingresso è di €25 con consumazione (posti limitati), mentre l'ingresso a partire dalle 00.30 è di €20 con consumazione.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare i numeri 340 6037669, 348 8819606 o 348 2258978. La location si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95, Cusinati di Rosà.