Capodanno gourmet al ristorante Castelli di Giulietta e Romeo

Per chi desidera salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 in un ambiente storico e affascinante, con un menù che promette di essere un vero e proprio viaggio nel gusto. Il Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio domenica 31 Dicembre si trasforma in una location da sogno per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Con dieci anni di esperienza nell'organizzare Capodanni indimenticabili, il ristorante offre due proposte esclusive per una serata all'insegna dell'eleganza e del gusto.

Il ristorante è situato nel Castello di epoca scaligera, un contesto storico che evoca il mito della leggenda di Giulietta e Romeo. Le belle sale, alcune delle quali affrescate con temi medievali, e le salette intime creano un'atmosfera unica e ricca di fascino. La splendida terrazza panoramica troneggia sulle valli sottostanti, offrendo una vista mozzafiato che spazia oltre il circondario.

Cenone _ Inizio ore 20:30

La serata inizia con un aperitivo di benvenuto, seguito da un cenone gourmet che delizierà i palati più raffinati. Il menù include antipasti come capesante gratinate e insalata di polipo, primi piatti come risotto zucca e tartufo dei Berici e calamarata con sugo di mare, un secondo di medaglione di manzo con salsa di castagne, e per concludere, dolci come il tortino caldo di cioccolato e panettone artigianale. La serata prosegue con l'after party, e il servizio guardaroba è incluso.

Dopo Cena - Inizio ore 24:30

Per chi desidera partecipare solo alla parte finale della serata, il pacchetto Dopo Cena offre l'entrata all'evento e un drink per brindare al nuovo anno.

L'evento è riservato ai maggiori di 21 anni. Per informazioni e costi, è possibile contattare Matteo al numero +39 380 703 4053 o tramite WhatsApp. La serata sarà animata dalle selezioni musicali di DennyLamin from CRASH.