Capodanno stellare alla Discoteca Nordest

Festa di Capodanno alla Discoteca Nordest di Caldogno con cenone e 5 sale per ballare, dalla tecno al liscio.



CAPODANNO 2023

il veglione STELLARE in 5 piste da BALLARE!

> DALLE 20.30 APERITIVO & INIZIO CENA

> DALLE 21.30 APERTURA DISCOTECA

> DALLE 00.00 FESTEGGIAMENTI & BRINDISI nelle 5 sale!



Per prenotazioni cena chiamare il numero 388.1776829

LA NOTTE DA VIVERE!

Festeggia l'ultimo giorno dell'anno iniziando dalla cena e continuando la festa fino alle prime luci dell'alba nelle nostre 5 piste da ballare dove suoneranno i migliori artisti e format dei generi ANNI 70/80/90 - REGGAETON - DANCE COMMERCIALE - TECHNO - LATINO AMERICANO.

ENCANTAME - Il CAPODANNO DANCE & REGGAETTON : GUEST DJ: Dj Chama + Andrea Martini REGULAR DEEJAY: Flessicosta ANIMAZIONE: Encanta Girls

SALA DANCE / REVIVAL

(Il meglio degli anni 70/80/ 90/2000)

Il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi con i dj che hanno fatto la storia.

In consolle Roberto Danza & Marco Festa!

SALA LIVE

(il meglio della musica dedicata al ballo di coppia e le migliori orchestre )

Concerto live dell' ????????? ???? ???????.

SALA REGGAETTON

( Reggaetton - Dancehall - Electro Latino - Latin house)

Tutte le hit più calienti dei generi musicali più hot del momento!

SALA LATINO AMERICANO

( Quartiere Latino Americano: Salsa, Bachata, Merengue )

I deejays, i promoter, le scuole e le figure più influenti del panorama latino veneto ogni Sabato con noi per una notte da ballare.

Sensualità ed allegria, saranno gli ingredienti di un capodanno stellare!

CLUB Room

( Undergroung music: Classic, Tech house, Deep, Techno )

I migliori artisti locali del settore vi faranno ballare fino al mattino!

IL CAPODANNO TECHNO CELEBRATION ?

Tutto il meglio della musica techno dagli anni 90 ad oggi!

in collaborazione con

> HYPER

> NACHT



PREZZI INGRESSO DISCOTECA

20€ - 25€ con Drink Incluso

Discoteca Nordest Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi) - Italy

Il locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca.