Capodanno: cenone alla Corte di Casale

La Corte di Casale invita a festeggiare il Capodanno in un ambiente ricco di storia e fascino. Situata in un'antica dimora del 1800, immersa nella tranquillità del paesaggio rurale con estese aree agricole e incantevoli giardini, offre un'esperienza unica per salutare l'anno nuovo. L'edificio, esempio tipico dell'architettura rurale veneta, dispone di una corte attrezzata per grigliate e barbecue all'aperto, perfetta per un ricevimento o un aperitivo nel porticato coperto da un tetto in legno e pavimentato in pietra.

La serata inizierà alle 20:00 con un benvenuto accompagnato da bollicine e frivolezze croccanti, seguito da una cena live con l'accompagnamento musicale del Marimà Acoustic Duo. Il menù prevede una selezione di piatti raffinati:

Antipasto: Neve con perle di tartare d’Angus Irlandese al lime, terra d’olive e riso soffiato.

Primi: Risotto al tartufo nero dei Colli Berici e cuori cremosi con noci di macadamia.

Secondi: Cotechino della tradizione e Pluma Iberica con ristretto di Amarone.

Sorbetto: Macchiato al cioccolato e fragola.

Dessert: Cremoso al latte e frutti di bosco con cioccolato fuso.

Il brindisi di mezzanotte sarà accompagnato da un DJ set con Kuasi Karma DJ, seguito da brioche e cappuccino dalle 2:30 alle 3:00.

Il costo del menù è di 85,00 euro a persona per gli adulti e 30 euro per il menù bambini, che include antipasto, pasta, cotoletta, patate e dessert. È richiesto un acconto di 40,00 euro per adulto e 20 euro per bambino entro il 20 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Arianna al numero 3473592525. La Corte di Casale si trova in via Strada di Casale, n.760, e offre un banchetto in tre ampie sale, due al piano terra e una nel soppalco, arredate con gusto e accoglienza.