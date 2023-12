Capodanno alla discoteca Nordest: una notte di divertimento con 5 piste per ballare

La Discoteca Nordest di Caldogno (Vicenza) vi invita a festeggiare il Capodanno 2024 con una serata stellare. Il 31 Dicembre 2023, il locale aprirà le sue porte per un veglione indimenticabile in 5 diverse piste da ballo.

La serata inizierà alle 20.30 con un aperitivo e una cena. I partecipanti potranno scegliere tra due pacchetti speciali: il Pacchetto Ristorante a 70€ a persona, che include un ricco menù con antipasti, primi, secondo e dolce, oltre a vino, acqua, caffè e ingresso al ballo; e il Pacchetto Pizzeria a 35€ a persona, che offre aperitivo, pizza, insalatona o piatto unico, bibita e caffè.

Dalle 21.30, la discoteca aprirà le sue porte per i festeggiamenti e il brindisi di mezzanotte, con 5 diverse situazioni musicali per soddisfare tutti i gusti. Gli ospiti potranno scegliere tra la Sala Dance/Revival con musica dagli anni '70 ad oggi, la Sala Dance/Commerciale/Reggaeton con le hit più calienti del momento, la Sala Live con l'Orchestra Danimos Band, la Sala Latino Americano con salsa, bachata e merengue, e la Club Room dedicata alla musica underground.

Per prenotazioni cena, è possibile chiamare il numero 388.1776829 o prenotare online. Per l'ingresso alla discoteca, il biglietto ridotto con prevenzione è di 20€ con drink incluso.

La Discoteca Nordest si trova in Via Pomaroli, 67 a Caldogno (Vi) e aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca. Non perdete l'opportunità di salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con una notte di musica, danza e divertimento.