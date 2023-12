Capodanno al ristorante dai Gelosi

Il Ristorante Dai Gelosi, immerso nella verde campagna di Quinto Vicentino, a pochi chilometri dal centro Palladiano di Vicenza, invita a festeggiare il Capodanno in un ambiente che unisce tranquillità ed eleganza. Con i suoi ampi e accoglienti spazi, sia interni che esterni, il ristorante è la location ideale per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo.

La serata inizierà alle 20:00 con un aperitivo della casa servito al tavolo, seguito da una cena dalle 21:00 che proporrà un ricco menù di carne e pesce.

Dalle 24:00, l'atmosfera si animerà con selezioni musicali che spaziano dagli anni '70, '80, '90 fino ai successi più recenti, il tutto curato dal Deejay Loris Martinelli. Sarà una notte all'insegna della musica, del divertimento e della buona cucina.

Per chi desidera prolungare la festa, sono disponibili prenotazioni di camere. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0444 357438 per le camere e il 348 9952961 per i tavoli. Il prezzo del menù di Capodanno è fissato a 90 euro.