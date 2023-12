Capodanno al Mamaloca, un tuffo negli anni '80 e '90

Preparati a salutare il 2023 e accogliere il 2024 con uno scoppio di allegria e nostalgia al MamaLoca! Questo Capodanno, immergiti in un viaggio indietro nel tempo, direttamente negli anni '80 e '90, e lasciati trasportare in un'atmosfera unica e frizzante.

"Che fai a Capodanno?" La risposta è semplice: "Vado al Mama!" Porta con te solo il tuo spirito festaiolo e un pizzico di creatività ispirata agli anni '80 e '90. Che tu scelga di vestirti come una rock star di quel periodo, un personaggio iconico di un film o una serie TV, l'importante è lasciarsi andare alla fantasia e prepararsi a ridere e divertirsi.

Al MamaLoca, dimentica il classico cenone e lasciati tentare da una succulenta paella di carne e pesce, accompagnata da un assortimento di tapas, tutte preparate sotto i tuoi occhi dallo chef spagnolo Andrès Ramos. La musica sarà il cuore pulsante della serata, con Granetti Rock DJ - Il Dj Croccante - che farà risuonare le hit degli anni '80 e '90, creando l'atmosfera perfetta per un Capodanno indimenticabile.

Il costo della cena è di 40€ a persona, che include paella mista, tapas, dolce, pandoro, caffè e sangria (bevande escluse). Ricorda di prenotare il tuo posto con una caparra di 20€ a testa.

E non dimenticare: il dress code anni '80 e '90 è obbligatorio per tutti! Sfoggia il tuo look più audace e preparati a entrare in un mondo di risate e divertimento. Per prenotare il tuo tavolo, chiama il 0444 041949 o il 347 5035098.

Festeggia l'arrivo del nuovo anno in puro stile MamaLoca, dove la nostalgia incontra il divertimento e ogni momento diventa un ricordo speciale!