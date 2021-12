Capodanno ad alta quota, cenone a Cima Verena

Dopo un aperitivo di benvenuto si inizia la salita verso la Cima del Monte Verena. Attraversando pascoli e boschi dove la notte, la neve ed i racconti della Guida sapranno rendere magica l’atmosfera.

Dalla cima si gode di un panorama che spazia dalla pianura padana alle Dolomiti, ma soprattutto ci sarà un’emozionante cielo stellato, a cui affidare i nostri buoni propositi per l’anno nuovo.

Arrivati in vetta ci aspetta il Cenone al Rifugio Forte Verena.

Venerdì 31 dicembre 2021 dalle 16.30 alle 2.30

Aperitivo di benvenuto, ciaspolata guidata, cenone al Rifugio Forte Verena

META: Cima Verena 2020 m - Altopiano di Asiago Sette Comuni

Il menù del Cenone:

timballo di lenticchie e cotechino con mousse al rafano

radicchio in saor e lardo su crostone di pane

Risotto al barolo

crespella al radicchio e Asiago

mangia e bevi alla mora

Guancetta di maiale alle mele

Patate al forno e polenta

Panettone e prosecco

Acqua vino e caffè

Dopo il Cenone e i festeggiamenti per il nuovo anno, torniamo alle auto con una piacevole discesa con le ciaspole sulla neve.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 5 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo).

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, ma presenta un dislivello in salita di circa 500 m. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione ( mezzo litro) o tè caldo, eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, guanti, berretto, una pila frontale. Per la cena è possibile cambiarsi negli spazi del rifugio.

LUOGO DI RITROVO: Localita' Verenetta, Roana VI

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

COSTO 150€ comprensivo di aperitivo di benvenuto, ciaspolata guidata e noleggio ciaspole, cenone al Rifugio Forte Verena.

In caso di forte maltempo l'escursione potrebbe essere annullata.

Nel caso in cui non ci fosse neve si svolgerà un’escursione a piedi senza l'ausilio di ciaspole (il prezzo non subirà variazioni).

Per la cena è obbligatorio presentare il Green Pass.

La prenotazione è obbligatoria e sarà valida solo dopo il versamento della caparra.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.