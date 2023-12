Capodanno elegante a Villa Rezzonico: tango e menu gourmet

Il Tango di Villa Rezzonico ha organizzato una serata speciale di Tango di Capodanno, che si terrà in una delle location più affascinanti d'Italia. La serata promette di essere un evento unico, ricco di musica, danza e gastronomia di qualità. Per vivere una notte di Capodanno all'insegna del tango, della musica e del buon cibo in una delle location più suggestive del Veneto.

Programma della Serata:

20:00: Apertura ingresso.

20:30-21:00: Intrattenimento musicale per iniziare la serata.

21:00-05:00: Gran Milonga di Capodanno con Franco Parente tdj, per ballare fino all'alba.

22:45-23:15: Concerto Violino Solista con la talentuosa violinista Elisa Lo Giudice.

23:15-23:30: “Sorteo” di fine anno, un momento di divertimento e sorprese.

24:00: Brindisi di mezzanotte e “Gran Can”, con premio per le ultime 3 coppie che rimangono fino alla fine.

MENU' CENA A BUFFET

- Stuzzicheria

- Cous Cous con verdure e spezie

- Tagliatelle con funghi

- Arrosto

- Formaggi selezionati di qualità al tagliere

- Prosciutto di Norcia 48 mesi

- Mousse di ceci alla veneta

- Insalata di finocchi e arance alla siciliana

- Zucca e patate

A mezzanotte

- Lenticchie

- Panettone con crema

- Frutta

Alle 02:00

- Pasta aglio olio e peperoncino.

Costi e Pacchetti:

Pacchetto Vip: Programma, menù, bottiglia di Prosecco a €120 per coppia o €65 per singolo.

Pacchetto Premium: Ingresso dalle 22:30, buffet light, bottiglia di Prosecco, panettone, lenticchie, frutta a €80 per coppia o €45 per singolo.

Pacchetto Junior: Ingresso dalle 22:30, buffet light, panettone, lenticchie, frutta a €30 a persona.

Ingresso dopo mezzanotte: Buffet light a €20 a persona.

Servizio Bar: Disponibile dalle 20:30, le consumazioni non sono incluse nei costi di ingresso e nei pacchetti.

Abbigliamento elegante per l'occasione. La villa sarà riscaldata per garantire il massimo comfort, e saranno predisposti tavoli per la cena.

Prenotazioni: Contattare Daniela al 3471572179 o Roberto al 3407832511 entro il 22/12/2023, con conferma tramite bonifico. È disponibile anche la possibilità di alloggio in un Hotel 4SS convenzionato.

Indirizzo: Via Cà Rezzonico 68/72, Bassano Del Grappa (VI).