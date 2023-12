Capodanno a Villa Pigalle con il famoso dj Joe T Vannelli e 5 sale disco

Il famoso DJ e produttore internazionale Joe T Vannelli celebra il ventennale del suo rivoluzionario format SUPALOVA, un pilastro nella storia del clubbing che ha segnato un'intera generazione. Il 31 dicembre, presso l'Hotel Villa Pigalle a Belvedere di Tezze sul Brenta, si terrà la prima reunion ufficiale di SUPALOVA, promettendo una serata indimenticabile.

L'Hotel Villa Pigalle celebra il suo 34° anniversario con un Capodanno d'Italia spettacolare. Il programma musicale si estende su 5 sale, ognuna con un'atmosfera unica:

Villa Pigalle Club: Dalle 20:00 del 31 dicembre fino alle 10:00 del 1° gennaio, con musica Commerciale Dance e Animazione Gran Varietà, featuring Gaggia & Visonà, Symon Voice & Beppe Show, e Radio Piter Pan.

Supalova Room: Dalle 23:00 alle 6:00, ospita il Supalova Club con Joe T Vannelli, Silvano Del Gado & MC Cody, e i Vannelli Bros.

Pool Garden: Intrattenimento continuo fino alle 10:00 del 1° gennaio, con una maratona di Top Djs and Producers come Igor S e Lady Brian, Luca Morris, Alfred Azzetto, Marco Bellini, Jean Paul de Paris, e Fernando Monfeli.

Sala Impero Leonardo da Vinci: Gran Cenone dalle 21:00 alle 24:00, seguito da intrattenimento fino alle 6:00, con l'orchestra di Renzo Biondi.

Tuluma Zone: Intrattenimento fino alle 6:00 con Funk Tribal House, featuring Rubens DJ, Kambo’, e Stefan G.

Inoltre, la Sala Latino Americano offre un Gran Cenone con musica Caliente sabor de salsa, animazione e balli di gruppo/Reggaeton, con DJ e Animazione Afrekete e Vibra FM.

Per le famiglie, è disponibile un'area children con animazione e clown show. L'hotel offre anche la possibilità di prenotare camere e suite per un soggiorno comodo e adeguato alla lunga serata di festeggiamenti. Il cenone di Capodanno propone un menu variegato con opzioni di carne, pesce, vegetariane e vegane. Per i dettagli completi del programma e dei menù, visitare il sito www.villapigalle.it/capodanno. Per i non automuniti, è disponibile un servizio di transfer dagli hotel confezionati di riferimento. I prezzi partono da 30€.

SUPALOVA, conosciuto per aver ridefinito la scena dei club italiani, torna per festeggiare il suo successo storico. Questo evento, che ha dominato la scena club dal primo decennio del 2000, ha portato in Italia uno spettacolo paragonabile solo alle leggendarie discoteche di Ibiza.

Joe T Vannelli, figura iconica della House Music con oltre 20 dischi d'oro e di platino, riporta in vita SUPALOVA con un format rinnovato che rispetta la sua eredità ma si rivolge anche a un pubblico contemporaneo. La serata vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale e promette un'esperienza unica, con esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini, sotto la direzione artistica di Vannelli stesso.

L'evento del 31 dicembre sarà un'occasione per vivere la "SUPALOVA EXPERIENCE", offrendo ai fan la possibilità di trascorrere l'intera giornata con Joe T Vannelli e la crew Supalova, partecipando all'Aperishow e al cenone gourmet prima del grande show serale.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0424 560412 o scrivere al 333 3378170 per acquistare i biglietti per l'Experience Supalova.