Capodanno a Vicenza: cenone Sushi

Il conto alla rovescia per l’attesa della fine dell’anno 2021 è quasi alle porte e siamo pronti per festeggiarlo al meglio con una serata davvero unica! Ogni notte vale la pena di essere vissuta al meglio, in particolare quella che ci prepara al nuovo anno.

Cenone a base di Sushi con Dj set, evento orgganizzato da YUMI Sushi Experience. Venerdì 31 Dicembre 2021.

IL CAPODANNO 2022 - IL CENONE DI SUSHI

VENERDÌ 31/12/2021 DALLE ORE 20:00 ALLE 23:55

Menu Special All You Can Eat - insieme ai piatti che ami di YUMI puoi scegliere tra 10 piatti esclusivi extra pensati e realizzati solo per il cenone di Capodanno, per 2 persone, dolce compreso e 1 bottiglia di prosecco.

I 10 piatti del "Menu Special All You Can Eat" saranno disponibili solo nella notte di Capodanno.

Prezzo 70€ a coppia con bottiglia

YUMI Sushi Experience Contrà Pusterla 13, Vicenza, telefono 0444 043507

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA