Capodanno a Bassano, festa in piazza dalle ore 22

Il Capodanno a Bassano del Grappa ritorna con grande entusiasmo in Piazza, grazie all'organizzazione della Pro Bassano e alla partecipazione della web radio locale che guiderà i festeggiamenti. L'evento si terrà il 31 dicembre 2023, e prevede intrattenimento e animazione a cura di vari speaker, tra cui Gigi Ferrari, il Bat, Pierpaolo, Nicolò DG, Edo & Silvia, la Ale, Yo Yo, Giuditta, Elia, Ricky, Filippo & Marta e molti altri. Inoltre, ci saranno DJ set live con Pako "Deco Paura" e Mr Arkin.

Durante la serata, sono previste "interviste improbabili" e il lancio di gadget. Il culmine della serata sarà il countdown di Capodanno, che promette una sorpresa speciale.

I Capitani Bat & Gigi, insieme a Pierpaolo Longo, Nicolò DG e un team di speaker, saliranno sul palco in Piazza Libertà per guidare il pubblico nel brindisi di mezzanotte, in compagnia delle autorità comunali e allietati dalla musica di Pako Dj di “DECOPAURA”.

Inizio tra le 21:30 e le 22:00 con una diretta radio. I partecipanti potranno richiedere canzoni e vivere l'esperienza di essere speaker per un giorno. Seguiranno animazione, intrattenimento, lancio di gadget e altre sorprese, fino al countdown di mezzanotte che porterà a un augurio collettivo.

L'ingresso in piazza sarà contingentato a partire dalle 21:30, con accessi da Via San Bassiano, Via Bellavitis e Piazzotto Montevecchio, mentre le altre vie saranno utilizzate come uscite. Via Marinali sarà riservata ai mezzi di soccorso.