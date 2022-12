Capodanno 2023: cenone e festa a Villa Bonin

Capodanno Cenone Ristorante in Villa Bonin a Vicenza vi aspetta un ricco menù e intrattenimento musicale dalle ore 21:00. Nelle sue due sale al chiuso la “main room” e la “barchessa” e nelle sue due sale all’aperto “garden” e “Cielo” sono pronti a stupirti con le scenografie, l’animazione e le musiche dalla house alla commerciale, con i ricordi degli anni ’70 ’80 ’90, le selezioni reggaeton ed electro latino e italiano. Durante la nottata grande buffet e colazione per tutti. Musica a 360 Gradi con i migliori successi di tutti i tempi.

SABATO 31 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 20:00 ALLE 05:00

VILLA BONIN - Club & Restaurant

IL CAPODANNO 2023

dalle 20:00 APERITIVO DI BENVENUTO

dalle 20:30 INIZIO "CENA DI GALA" E “CENONE ITALIAN STYLE”

dalle 22:30 APERTURA DISCOTECA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE E LIVE

dalle ore 00:00 BUON 2022, BRINDISI E BUFFET DI DOLCI

dalle ore 00:05 MUSICA E DIVERTIMENTO FINO ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA

Durante la nottata grande buffet e colazione per tutti.

COSTO

CENONE DI GALA

Comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12 • UOMO 110€ / DONNA 90€

PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12 • UOMO 130€ / DONNA 110€

CENONE ITALIAN STYLE

Comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12 • UOMO 85€ / DONNA 75€

PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12 • UOMO 100€ / DONNA 90€

LA NOTTE DI VILLA BONIN

Dalle ore 22:30 comprensivo di ingresso in discoteca e brindisi di mezzanotte

INGRESSO DISCOTECA IN SERATA

COMPRENSIVO DI 1 CONSUMAZIONE

UOMO 24€ / DONNA 20€

INFO & PRENOTAZIONI: 393 0123 393

LINE UP

DINNER LIVE SHOW

LUCA B

MAIN ROOM

SPECIAL GUEST: SAMUELE BRIGNOCCOLO

REGULAR DJS: ANDREA BOZZI & GIANMARIA VERONESE

SPECIAL PERFORMER: THORN

SPECIAL VOICES: ARYFASHION & ARES FAVATI

EL CIELO ROOM

KRIS_T (commerciale e italiana)

GARDEN ROOM

ENAMORÈ (reggaeton)

IL CENONE DI GALA

APERITIVO DI BENVENUTO

“TERRE DI CASTELNOVO” CUVEE BLANC DE BLANC EXTRA DRY – VENETO, COCKTAIL ANALCOLICI

FINGER FOOD ASSORTITI CON GAMBERETTI IN SALSA COCKTAIL, POLPETTINE DI MANZO ALLA PAPRIKA E ROSMARINO, CHIPS DI POLLO FRITTO, PEPERONCINI RIPIENI AL TONNO, MINI CAPRESE, BACCALÀ MANTECATO CON PANE CARASAU, INSALATINA DI MARE CON OLIVE TAGGIASCHE, CARPACCIO DI SALMONE AFFUMICATO CON SPUMA AL FORMAGGIO CREMOSO, MISTO DI SALATINI AL FORNO, TAGLIERE DI AFFETTATI, SCAGLIE DI PARMIGIANO E OLIVE GIGANTI DI CERIGNOLA

MENU SERVITO AL TAVOLO

CANNOLO DI PASTA FRESCA AI FRUTTI DI MARE SU CLOROFILLA AL BASILICO, POMODORINI CONFIT E POLVERE DI OLIVE NERE DISIDRATATE

BURRATINA FUMÈ SU PINZIMONIO DI VERDURE, CULATELLO D.O.P. E RIDUZIONE AL BALSAMICO

RISOTTO CARNAROLI “GRAN RISERVA” CON PORCINI E TARTUFO NERO

RAVIOLI CON CAPESANTE E GAMBERI SU VELLUTATA DI POMODORO DATTERINO AL PROFUMO DI LIMONE

GHIACCIATA AL MELOGRANO E GIN MARE

FILETTO DI BLACK ANGUS ALLA GRIGLIA CON PATATE AL FORNO, BRUNOISE DI VERDURINE E LENTICCHIE DEL BUON AUSPICIO

MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO, GRANELLA DI PISTACCHIO E FRUTTI DI BOSCO FRESCHI SU BISCUIT SALATO

AL CENTRO TAVOLA: PICCOLA PASTICCERIA, FRUTTA DI STAGIONE E FRUTTA SECCA

“TORRE DEI VESCOVI” SOAVE DOC – VENETO “TORRE DEI VESCOVI” CABERNET SAUVIGNON DOC – VENETO

ACQUA MINERALE NATURALE "LEVISSIMA" E FRIZZANTE "SANPELLEGRINO"

CAFFÈ SEGAFREDO SELEZIONE

ORE 00.00 BRINDISI CON FRANCIACORTA BRUT DOCG "CONTADI CASTALDI" - LOMBARDIA