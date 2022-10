'Canzoni e battaglie': Gabrieli e Monteverdi maestri della Serenissima

Indirizzo non disponibile

CANZONI & BATTAGLIE, Gabrieli e Monteverdi Maestri della Serenissima, il Conservatorio di Vicenza ospita venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18:30 questa produzione del Dipartimento di Musica Antica, istituzione che si è distinta in questi anni come una delle realtà più significative nel panorama italiano con numerose collaborazioni prestigiose e partecipazioni a festival in Italia e all’estero. Il programma quanto mai interessante ci offre uno spaccato dell’epoca d’oro della Serenissima con le canzoni a più voci di Giovanni Gabrieli e uno dei momenti più alti della produzione monteverdiana: il celebre Combattimento di Tancredi e Clorinda su parole del Tasso.

A guidare la giovane formazione, ricca di strumenti ad arco e a fiato, due grandi esperti di questo straordinario repertorio: Bettina Hoffmann e Stefano Lorenzetti.

ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE

Dipartimento Musica Antica Conservatorio di Vicenza

Bettina Hoffmann

Stefano Lorenzetti direzione

Musiche di G. Gabrieli, D. Castello e C. Monteverdi

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria via mail a partire dal 1 ottobre al seguente indirizzo:

prenotazioni@spazioemusica.it