Canto di Natale di Charles Dickens, spettacolo nel negozio sfitto

ATS Teatro di Comunità invade Marostica con un programma diffuso. È la speciale stagione ideata dal direttore artistico Maurizio Panici, facendo di necessità…virtù. In attesa dell’apertura del rinnovato Teatro Politeama, gli spettacoli diventano itineranti, abitando anche luoghi inusuali come le botteghe sfitte del centro storico.



Per le festività natalizie ritorna la più classica delle opere, Canto di Natale di Charles Dickens, nell’adattamento di Alice Spisa e Tiziano Panici e regia di Tiziano Panici, ma con un inedito allestimento in forma itinerante che interessa le botteghe storiche momentaneamente dismesse del centro.



L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre (ore 20.00), sabato 16 dicembre (ore 16.00 e 20.00), domenica 17 dicembre (ore 16.00, 18.00 e 20.00) e per venerdì 22 dicembre (ore 18.00 e 20.00) e sabato 23 dicembre (ore 16.00, 18.00 e 20.00). Il ritrovo per gli spettatori è sotto i portici di via Mazzini, presso all’ex negozio di Campana.

L’allestimento scenografico tende a valorizzare le botteghe con interventi di rigenerazione urbana, in particolare con la creazione di speciali insegne ispirate alla favola del grande scrittore che si integreranno con gli altri negozi al fine di creare un percorso esteticamente attraente. Lo spettacolo, gia? presentato con grande successo nelle passate stagioni dalla compagnia Teatris in collaborazione con Argot produzioni, compie cosi? un suo mirabile percorso che intende coinvolgere grandi e piccini in una atmosfera unica e irripetibile, contribuendo a raccontare Marostica come una “citta? di fiaba” in questo affascinante periodo.



La stagione teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

Informazioni: associazioneteatris@gmail.com



Prenotazione obbligatoria:

t. 327.5820846 (ore 15 – 19)