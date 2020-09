Cantine Aperte in Vendemmia: Tenuta Zai Vigneto del Corin ad Alonte

Il tempo della vendemmia richiede lavoro e collaborazione, è un periodo fatto di timori e dubbi legati agli imprevisti e alle avversità climatiche ma è anche un momento di soddisfazione, emozione ed entusiasmo. In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia laTenuta Zai - Vigneto del Corin di Alonte mostrerà agli ospiti la raccolta a mano dell’uva.

Domenica 13 Settembre sarà la giornata in cui si potrà godere di una visita guidata al vigneto, con descrizione della storia, scelte ed obbiettivi; a seguire la scoperta del risultato di tanto lavoro attraverso una degustazione dei vini rossi in abbinamento a salumi e formaggi veneti, il tutto immersi nell’affascinante contesto naturalistico dei Colli Berici.

DOMENICA 13/9 DALLE ORE 10:00 ALLE 18:30

Cantine Aperte in Vendemmia, Tenuta Zai - Vigneto del Corin Via Cori, n. 9 - Alonte (VI)

Azienda vitivinicola a conduzione famigliare. Vini rossi dei Colli Berici ottenuti da uve selezionate e vendemmiate a mano.

Per garantire posto a sedere e rispetto delle distanze abbiamo previsto un limitato numero di presenze, dunque per la partecipazione è richiesta la prenotazione presso i recapiti

- 3518682052

- info@tenutazai.com.

Costo di partecipazione: 12 euro a persona (comprensivo di visita guidata e degustazione dei 4 vini in abbinamento a salumi e formaggi)

Possibilità di scelta tra i seguenti orari:

• Mattino ore 10.00 visita guidata e degustazione (durata complessiva circa 2 ore)

• Pomeriggio ore 16.30 visita guidata e degustazione (durata complessiva circa 2 ore)

Note: L’evento è garantito anche in caso di maltempo, in tal caso non sarà effettuata la visita al vigneto ma sarà comunque svolta la degustazione guidata con descrizione della vendemmia e delle fasi produttive.

Eventuali esigenze, intolleranze alimentari o allergie devono essere comunicate al momento della prenotazione.