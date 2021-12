Cantine Aperte a Natale: il programma a Vicenza e in Veneto

Ritorna Cantine aperte a Natale 2021, l'iniziativa rivolta a tutti gli appassionati di vino (e non solo) promossa ed organizzata dal Movimento Turismo del Vino. La magia del Natale si respirerà anche all'interno delle cantine di tutta Italia, un’occasione unica per scegliere i vini da abbinare ai menù natalizi grazie ai preziosi suggerimenti del produttore in persona, ma anche per passare un pomeriggio o alcune ore in cantina.

"Cantine Aperte a Natale", è un'opportunità per vivere il piacere del vino nell'atmosfera magica del Natale, per tutto il mese di dicembre, i vignaioli si preparano ad accogliere calorosamente gli enoturisti per celebrare e brindare insieme alle festività e all’inizio di un nuovo anno. Il tutto all’insegna della convivialità, dell’ospitalità e dello spirito del vino.

In programma degustazioni, visite guidate in cantina, cene tipiche a lume di candela, mercatini, musica, iniziative culturali, ma anche laboratori sensoriali dedicati ai bambini, dolci tradizionali, "messaggi in bottiglia", showcooking di ricette tipiche del Natale e confezioni regalo limited edition da mettere sotto l'albero. Perché accende gli animi ma che festa sarebbe senza un’ottima bottiglia di vino intavola? Un solo calice scalda i cuori di tutti!.

Cantine Aperte a Natale 2021 in Veneto

Il Veneto è ricoperto da meravigliosi vigneti dalle Dolomiti al mare, dal lago alle colline, dai fiumi alle terre di pianura specialmente vocate. La nostra regione è tra i maggiori produttori di vino e può vantare un'ottima qualità e riconoscimenti internazionali.

VICENZA

TONELLO www.vinitonello.com

TRANSIT FARM www.transitfarm.com/it/ 11-12 dicembre 18-19 dicembre

TREVISO

BORTOLOMIOL www.bortolomiol.com Sabato 11 e domenica 12 dicembre

COLSANDAGO www.colsandago.it tutti i Sabati e le Domeniche di dicembre (4-5; 11-12; 19-20) tranne le Festività.

RECHSTEINER www.rechsteiner.it dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 18 ed il fine settimana compatibilmente con gli eventi in corso

RUGGERI www.ruggeri.it Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Sabato dalle 9 alle 13 Mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 18, e visite della cantina e degustazioni, dettagli nel sito.

TOMASELLA www.tenutetomasella.it 10 dicembre dalle ore 18.30 per degustare i vini accompagnati da prodotti del territorio, con la musica di uno speciale Dj Set. Ampia scelta di strenne natalizie disponibili per la vendita.

VILLA SANDI www.villasandi.it visite guidate su prenotazione dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione finale

Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in barrique di rovere francese. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa il metodo classico, fino a a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano.

- Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove riposa il metodo classico, villa in stile palladiano.

- Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e Opere Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin”

- Durata: 1 ora e mezza

PADOVA

MAELI www.maeliwine.com 4-5 dicembre, 11-12 dicembre, 18-20-24 dicembre

VERONESE az. agricola www.aziendagricolaveronese.it

VERONA