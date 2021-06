Maurizio Brunelli presenta il suo nuovo lavoro "Cangrande, Dante e il ruolo delle stelle".



Una serata dantesca nella cornice suggestiva del Colle dell'Iris.



Dante Alighieri nella Divina Commedia (Paradiso Canto XVII) parla in termini encomiastici di Cangrande I della Scala (1291-1329), suo amico e protettore durante gli anni del suo esilio a Verona. Cangrande, nato sotto l'influenza di Marte, condivise un progetto segreto con Dante: la conquista e il dominio sull'intera penisola italiana. Dante lesse negli astri che egli era l'uomo della provvidenza, un Giulio Cesare redivivo. Purtroppo gli archivi veronesi andarono distrutti, ma esistono ancora delle tenui tracce negli scritti dei contemporanei, che l'autore esplora e interpreta. Evento organizzato in occasione del Dantedì, celebrazione per il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri.



Modera la serata la prof.ssa Silvia Ziviani



Info: 3462494599



