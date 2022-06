Candle Castle: una notte di fiaba, a lume di candela, al Castello di Thiene

Vivere una serata immersi in una fiaba, in un castello illuminato, come un tempo, solo dalla luce delle candele, ascoltando celebri colonne sonore le cui note hanno il potere di entrare nel profondo di tutti noi, suonate dal vivo, al pianoforte.

Quella di venerdì 1 luglio sarà un’occasione unica per scoprire le maestose sale e le misteriose stanze del Castello di Thiene nella suggestione della sera. E anche della notte. Chi vuole, infatti, può prenotare o il primo turno del concerto “Movies Piano Recital”, alle ore 21.30, o il secondo turno, quello delle ore 22.45, ed aspettare mezzanotte in quest'atmosfera magica e romantica, anche per un bacio al chiaro di luna.

Al pianoforte, a lume di candela, il pianista Pavel De Palma suonerà brani famosi di film cult come Paradise, Armageddon, I Don’t Want to Miss a Thing, A star is born, Il gladiatore, Il favoloso mondo di Amelie, Pirati dei Caraibi Flashdance, Le avventure di Pinocchio, Lezioni di piano, Highlander, l’ultimo immortale, Excalibur, Dracula di Bram Stoker, Il padrino, L’ultimo dei Moicani, Skyfall, fino a Rocky III.



A partire da 15 euro. Le porte apriranno 30 minuti prima dell'inizio del concerto.