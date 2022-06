Candle Castle: concerto a lume di candela al castello di Thiene

Un castello alle porte di Vicenza, un magico concerto al pianoforte, le luci soffuse di decine e decine di candele… ecco tutti gli ingredienti perfetti per una serata da sogno grazie a Candle Castle, il concerto a lume di candela al Castello di Thiene, in programma il 01 Luglio 2022 con due fasce orarie.



Candle Castle è una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda di tante candele accompagnate dalle note soavi dei concerti di pianoforte dal vivo.



Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba. Durante la serata potrete riscoprire le grandi colonne sonore selezionate per l’occasione, in un’atmosfera resa unica dalle luci di centinaia di candele.



Programma del concerto:



1 – Paradise – Joel Diamond e Lawrence Russell Brown

2 – Armageddon – I Don’t Want to Miss a Thing – Diane Warren – Aerosmit

3 – A star is born – Lady Gaga

4 – Il gladiatore – Hans Zimmer

5 – Il favoloso mondo di Amelie – Yann Tiersen

6 – Pirati dei Caraibi – Hans Zimmer

7 – Flashdance – Maniac – Michael Sembello

8 – Le avventure di Pinocchio – Fiorenzo Carpi

9 – Lezioni di piano – Michael Nymann

10 – Highlander, l’ultimo immortale – Who Wants to Live Forever – Queen

11 – Excalibur – Carmina Burana – O fortuna – Carl Orf

12 – Dracula di Bram Stoker – The brides – Wojchek Kilar

13 – Il padrino – Nino Rota

14 – L’ultimo dei Moicani – Trevor Jones e Randy Edelman – (da The Gael – Dougie MacLean)

15 – Skyfall – Adele, Paul Epworth, J. A. C. Redford.

16 – Rocky III – Eye of the tiger – Survivor



La durata del concerto è di 60 minuti circa. Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.



Orari:

turno 1: dalle 21.30 alle 22.30 – turno 2: dalle 22.45 alle 23.45



Quando:

Data/e: 01 luglio 2022



Dove:

Castello di Thiene

Corso Giuseppe Garibaldi, 2, 36016 Thiene VI



Prezzo:

Biglietti da 15 €



Altre informazioni: https://candlecastle.it/castello-di-thiene-01-luglio/