Candle Castle, concerto al lume di candela al Castello di Thiene

Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele accompagnate dalle note soavi dei concerti di pianoforte dal vivo.

Preparatevi a perdervi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da tutti i piccoli e imperfetti dettagli disegnati dal tempo.

Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba.

Riscopri le grandi colonne sonore selezionate per l’occasione, in un'atmosfera resa unica dalle luci di centinaia di candele.

Un incredibile connubio tra storia e magia.

VENERDI' 2 DICEMBRE 2022 CASTELLO DI THIENE

Settore Viola - ottima visibilità – 30,00 €/persona

Settore Rosso - buona visibilità – 25,00 €/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.

I posti vengono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato.

Un'atmosfera intima a lume di candela con concerti di pianoforte dal vivo

Dove: Castello di Thiene

VENERDÌ 2 DICEMBRE :

turno 1:

dalle 20.30 alle 21.30

turno 2:

dalle 22.00 alle 23.00

Durata: 60 minuti (circa). Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell'inizio del concerto e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

PROGRAMMA

“Christmas Edition”

- Silent Night

- Carol of the Bells

- Deck the Halls

- Last Christmas

- O Holy Night

- All I want for Christmas is You

- White Christmas

- Jingle Bell Rock

- Tu scendi dalle stelle

- Adeste Fideles

- Hallelujah - Leonard Cohen

- Hark!The Herald Angels Sing

- Let It Snow

- O Christmas Tree

- Jingle Bells

Esecuzione a cura di: Pavel de Palma

BIGLIETTI DISPONIBILI A QUESTO LINK

https://bit.ly/3MehJj0

INFO E PRENOTAZIONI

328 309 86 39 (Whatsapp available)

Indirizzo: Castello di Thiene, Corso Giuseppe Garibaldi, 2, Thiene