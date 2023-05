Campogrosso: polvere di stelle e cena in rifugio

Escursione di medio impegno in uno dei luoghi più belli e suggestivi delle Piccole Dolomiti: l’alpe di Campogrosso. Si attraversa prima una magnifica faggeta per poi spostarsi verso la zona d’alpeggio estiva.

Da qui cominciano i panorami con le calde luci del tramonto.

Dopo una bella passeggiata e una gustosissima cena al Rifugio Campogrosso, si rientra sotto un bellissimo cielo stellato.

Sabato 20 maggio 2023, Piccole Dolomiti Vicentine

RITROVO: ore 16:00 al Passo Pian delle Fugazze.

DISLIVELLO: 500m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

PRANZO: alla carta in rifugio.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking alte sopra la caviglia, pila frontale, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 25€ a persona e comprende il servizio guida.

Cena in rifugio alla carta: da regolare direttamente con il gestore della struttura.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.

LA GUIDA:

- Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/