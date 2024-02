Campogrosso: camminata con la luna piena nelle Piccole Dolomiti

Suggestiva camminata con la luna piena al Rifugio Campogrosso sulle Piccole Dolomiti, sabato 24 febbraio 2024 con partenza alle ore 16,30.

Si parte dal passo Pian delle Fugazze e si segue la strada che porta al passo di Campogrosso. In caso di neve la strada è battuta dal gatto ed è transitabile senza difficoltà. Non è previsto l’uso di ciaspole, ma scarpe adatte a suoli innevati, tipo pedule o scarponcini.

Consigliatissimi i ramponcini antiscivolo!

Escursione con una guida.

Possibilità a fine gita di fermarsi in compagnia per una birra e un tagliere di affettati.

PER INFO E PRENOTAZIONI: www.aspasso.org

Capo gita: Silvia 338 4600 319

Orario e luogo di ritrovo:

– alle 16:30 al passo Pian delle Fugazze davanti al bar “Al Passo”.

Dettagli:

– passeggiata fino al Rifugio Campogrosso, 10 km totali 300 di dislivello

– piccola sosta,

– rientro al Pian delle Fugazze 20.30 circa

La quota comprende:

– guida alpina,

– accompagnatore.

La quota non comprende:

– cena/aperitivo,

– tutto ciò qui non contemplato.

Costo: €20,00