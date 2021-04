Cammino Fogazzaro Roi, da Montegalda a Vicenza

Il Cammino Fogazzaro Roi è stato pensato per scoprire e conoscere la parte della Provincia di Vicenza che si snoda tra Montegalda e Tonezza del Cimone, attraversando territori di natura, ambiente, arte e cultura.

Il cammino tocca le ville e i luoghi descritti dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, un diplomatico della cultura e della bellezza della terra veneta nel mondo.

1^ Tappa: Montegalda - Vicenza (20 km)

Partendo dal centro di Montegalda percorreremo l’argine del fiume Bacchiglione e la pista ciclopedonale della Riviera Berica per giungere a Vicenza. Ci ritroveremo davanti a Villa Gualdo, oggi sede comunale di Montegalda, che ospita una mostra permanente dedicata ad Antonio Fogazzaro. Nel percorso, che ci condurrà a Vicenza, avremo modo di ammirare dall’esterno il meraviglioso parco ottocentesco di Villa Fogazzaro Roi Colbachini, prima di fare una sosta enogastronomica nell’elegantissima Villa Feriani a Colzè di Montegalda. Proseguiremo il cammino sostando davanti alla celebre Rotonda del Palladio e a Villa Valmarana ai Nani, alle porte di Vicenza, in cui avremo la possibilità di visitare in esclusiva il bosco privato. Dopo aver ammirato la città di Vicenza dal piazzale del Santuario di Monte Berico, arriveremo al traguardo cittadino in Piazza delle Poste.

Ritrovo ore 8.30

Rietro previsto per le ore 17:00 (opzione transfer con pulmino)

NOTE

Pacheggio disponibile

Attività soggetta a condizioni meteo

Età minima richiesta: 9 anni

L'attività sarà confermata entro le 24/48 h precedenti, in base alle condizioni meteo, e si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti

Previsto il rientro in pulmino al punto di partenza a Montegalda.

