Cammino consapevole: "I mulini di Calto"

Tra le valli Beriche dotate di mulino ad acqua, quella di Calto è senz’altro la più bella dal punto di vista paesaggistico. In questo luogo si può ancora godere dell’atmosfera di un ambiente integro ed intimamente legato all’utilizzo dell’acqua attraverso i secoli.

Il cammino consapevole di questa settimana è un vero gioiello, andremo a conoscere "I mulini di Calto" - zona Pozzolo/Villaga e la grotta di Neanderthal

- SABATO 6 MARZO dalle ore 09,30/12,30

Un percorso molto piacevole e suggestivo, lungo la via delle acque degli ex mulini, fino alla grotta di Neanderthal.

È un percorso di primavera di risveglio interiore, che ci aiuterà con stupore e meraviglia a riconnetterci con la vita che sta tornando a fiorire.

Cos'è il cammino?

Il cammino è l'incontro con noi stessi.

Ogni passo è uno stimolo per il nostro sistema nervoso, è un viaggio dentro alle nostre memorie, è strumento di guarigione, è mezzo di armonizzazione, è chiarezza mentale di quello che c'è nella propria esistenza.

È negazione verso ogni superbia umana, ed è ponte per l'umiltà.

Permette, il camminare, di verificare, ponderare, osservare, cogliere il momento presente.

C'è un perché nel cammino senza lasciare traccia, che è la delicata espressione della nostra anima.

Nella natura Lei trova pace, cibo e ristoro e, se anche il corpo rientra stanco a casa, l'anima danza nei colori, nei suoni, nei silenzi, della propria dimora.

Ci sono cammini che diventano leggenda, altri antichissimi che diventano storia e un pochino anche noi in questo andare, aneliamo all immortalità.

Il camminare crea dipendenza.

Nulla è passivo nel cammino.

In questa azione di volontà propria, troviamo la guarigione

Percorso semplice adatto a tutti, bambini gratuiti.

(costo € 10,00)

Manterremo il distanziamento, mascherina in base a quanto previsto dalla normativa anti Covid.

Portatevi una piccola scorta di acqua, una merenda, vestiti a cipolla, scarpe adatte ai terreni misti, volendo bastoncini, un piccolo stuoino per le pratiche di respiro.

In caso di pioggia, il cammino sarà annullato.

Necessaria la prenotazione:

Tel: 3662747226 - alessandradonadello1@gmail.com

a guidarci sarà:

Alessandra Donadello insegnante di yoga con diploma 760 ore, meditazione interculturale, yoga bimbi, yoga gravidanza, cammini consapevoli.