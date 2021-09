Camminiamo per le donne - Marcia in ROSA organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Cagnano con Comune di Pojana Maggiore e Comitato A.N.D.O.S. in collaborazione con Podisti Berici Brendola - IL Piedone Pojana Maggiore - Pro Sport Sossano - Corri Noventa Vicentina - Strapalladio Lonigo

DOMENICA 24 ottobre 2021

Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero di Km. 4 (senza alcuna difficoltà - tutto asfalto adatto a passeggini e carrozzine) Km. 7 – 14 pianeggiante tra strade, sterrato e campagna Ritrovo a CAGNANO di Pojana Maggiore - lato Chiesa – presso Tensostruttura Partenza : dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Gli itinerari sono percorribili dalle ore 7.30 alle ore 13.00 Numero ristori : 1 per i 7 - 2 per i 14 + ristoro finale. Sono garantite le somministrazione di bevande.

INFO E ISCRIZIONI: LODOVICO LAZZARI 329/8581558 – 0444/409241 LUCA FAEDO 333/2726775 – mail: gpilpiedone@gmail.com Chiusura delle iscrizioni: Per i Gruppi il VENERDì sera 22 ottobre Per i Singoli partecipanti la mattina fino all’orario massimo della partenza. Quote: Per i soli servizi marcia: SOCIO FIASP € 2.50 - NON SOCIO FIASP € 3.00 con riconoscimento: Maglietta ROSA fino ad esaurimento euro per tutti € 7.00 Per problemi organizzativi: cell 329/6039510 Assistenza: Per problemi sanitari chiamare il 118 Riconoscimento per i Gruppi: Vari premi già assegnati in conformità alla classifica, che potranno essere ritirati dalle 9.00 fino al termine della manifestazione La manifestazione è valida per i Concorsi : IVV - FIASP Piede Alato - Donne Podiste - Manifestazione omologata FIASP con nota n° 023 del 10/09/2021 Comitato di Vicenza. Per quanto non contemplato nel presente REGOLAMENTO valgono le norme del Regolamento Organico delle manifestazioni FIASP e IVV. ATTENZIONE: LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA I podisti partecipanti alla manifestazione, in caso di infortunio durante la marcia, sono obbligati a dichiarare l’infortunio, entro e non oltre la chiusura della manifestazione, all’Organizzazione e al Commissario FIASP. DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. L’EVENTO SI SVOLGERA‘ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID; Si raccomanda di attenersi ai protocolli anti COVID previsti dalle norme vigenti Responsabilità: Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o a cose, che possano accadera prima, durante, o dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante in funzione ed in conformità alla normativa di legge prevista dal D.M.28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si pone l’obbligatorietà del podista di rispettare il codice stradale Art.134. vedi info in https://quellidipojanamagg.wixsite.com/pojanamaggiore/marcia-in-rosa-2021

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...