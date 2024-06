Camminata tra i campi di lavanda in fiore

Indirizzo non disponibile

Un breve e semplice percorso ci condurrà all'azienda Synergo, da cui potremo godere di un panorama mozzafiato sulla pianura veneta. Ma non solo.



Ci si addentra tra filari di lavanda, nel profumo inebriante e nelle sfumature dei suoi colori. Vi racconteremo della lavanda, delle sue proprietà benefiche, della sua incredibile storia il cui nome deriva dal latino ed è strettamente legato al lavaggio del corpo, essendo un prodotto molto utilizzato nell'antichità per la detersione.



Potremo soffermarci ad ammirare la bellezza delle fioriture, e saremo guidati in una degustazione olfattiva, che aprirà la porta a moltissime suggestioni.

In programma il 23/06/2024



Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi