Camminata tra gli Olivi, tante iniziative da Marostica a Bassano

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 30 ottobre in 169 città.

Nelle 17 Regioni coinvolte – dal Veneto alla Sardegna – tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata (dai 2 ai 7 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Inaugurazione giornate dedicate al turismo dell'Olio a Marostica e Bassano.

Il 23 e il 30 ottobre i comuni di Bassano del Grappa e di Marostica celebrano il turismo dell’olio con tante iniziative al fine di scoprire attraverso i cinque sensi la produzione dell’olio d’oliva prodotto nella Pedemontana del Grappa. Il programma, realizzato nell’ambito della 6^ Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi” promossa dall’Associazione Città dell’Olio con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della Cultura e LILT, prevede tante diverse attività, dalle camminate consapevoli alle escursioni naturalistiche, dai tour in bici e ai laboratori sensoriali, fino alla visita a frantoi e aziende agricole e ai menù a tema.

Fra gli eventi in programma, due itinerari in bici tra gli olivi da Marostica e Bassano (23 ottobre) e da Bassano a Marostica (30 ottobre). Partenza alle 9.00 da Marostica Piazza Castello e arrivo alle 12.00 al mercato di Campagna Amica di Borgo Angarano a Bassano per il primo tour, un percorso facile da 15 km, con tappe in due agriturismi della zona; il secondo percorso con partenza da Bassano del Grappa, Mercato Agricolo di Borgo Angarano, copre una distanza di 20 km e, dopo due tappe gastronomiche, approda all’Antica Fiera di San Simeone di Marostica (info e iscrizioni su www.bikeadv.it).

A Marostica , il 23 ottobre si propongono tre percorsi: nel centro storico con tappe in quattro bar e ristoranti dove degustare l’olio declinato in diversi abbinamenti; sulle Colline di San Benedetto per scoprire le aziende agricole, i frantoi, le attività di raccolta, produzione, molitura e confezionamento dell’olio, assaggiando deliziosi prodotti locali, anche con proposte per famiglie e bambini che amano gli animali; ai piedi del sentiero del Sette (CAI 800), fra gli olivi de I Capitelli di Marostica, con un itinerario a misura di bambino, con tante attività di avvicinamento al prodotto, dalla raccolta alla trasformazione, fino alle letture animate a tema. Domenica 30 ottobre la festa raddoppia con l’Antica Fiera di San Simeone, celebrazione dei prodotti e delle tradizioni agricole della terra, fra Piazza Castello e Campo Marzio. Nella giornata verranno riproposti gli itinerari di centro storico, I Capitelli e Colline di San Benedetto, arricchiti di nuove attività come la camminata consapevole e pratiche di immersione nella natura tra gli olivi; una passeggiata tra oliveti secolari e caldarroste con degustazione e pic nic in villa; passeggiate con gli asini e molto altro. Insomma, un programma davvero ricco, con solo l’imbarazzo della scelta!

Tutti i partecipanti alle iniziative del 23 e del 30 ottobre riceveranno inoltre un voucher di riduzione del biglietto di ingresso la Castello Inferiore di Marostica.

Per informazioni e prenotazioni:

INFOPOINT La Stazione - Marostica viale Stazione, 3 – Tel. 371 14240125 – info@lastazionexperience.it

23 ottobre - da Marostica a Bassano

ore 9.00 Marostica, Piazza Castello.

esperienza in bici tra gli Olivi con degustazione olioEVO Dopdella Pedemontana del Grappa. A cura di Bike AdV, Campagna Amica Vicenza e Terranostra.

ore 9.30 partenza da Marostica Piazza Castello

ore 10.15 tappa all'agruiturismo da Pion - Marostica

ore 11.15 tappa all'Agriturismo "La Casa Rossa" - Bassano del Grappa.

ore 12.15 arrivo e degustazione Bassano del Grappa Borgo Angarano.

Lunghezza 15,1 km difficoltà facile, costo per copertura assicurativa € 5.00 Bike ADV

30 ottobre - Bassano e Marostica

Esperienza in bici tra gli Olivi con aperitivo in azienda.

ore 9.00 partenza da Bassano del Grappa Borgo Angaranomercato contadino di campagna Amica.

ore 10.00 tappa all'Agriturismo "Pulierin Enotavola -Vignaioli Contrà Soarda" Bassano del Grappa.

ore 11.15 tappa all'Agriturismo "Al Filò" Marostica.

ore 13.00arrivo a Marostica Piazza Castello con Antica fiera di San Simeone.

Lunghezza 20,4 km difficoltà facile, costo per copertura assicurativa € 5.00 Bike ADV

Camminata tra gli Olivi a Bassano del Grappa

Ore 9.00 ritrovo al Mercato Agricolo di Campagna Amica in Borgo Angarano degustazione Olio Evo della Pedemontana del Grappa e partenza con guida dell’Associazione Nordic Walking

Ore 10.15 in Villa Bianchi Michiel breve racconto sulla Villa e la relazione con l’agricoltura, visita degli ulivi e vigneti, degustazione dell’olio nuovo e vendita bottiglie presso la Barchessa

Ore 11.15 in Agriturismo “I Mragonsei” avvicinamento ai cavalli e degustazione Olio Evo

Ore 12.00 in Golf Club Brolo per osservare da vicino la raccolta delle olive, punti didattici sui temi golf/olio/miele, parchetto degli gnomi e libreria nel bosco

Percorso: 6 Chilometri, lievi tratti di dislivello, adatti a famiglie con bambini

Costo per copertura assicurativa (RC): 5,00€ a partecipante da versare alla Nordic Walking

Per info e prenotazioni I.A.T. Bassano del Grappa Piazza Garibaldi, 34 - Bassano del Grappa - Tel. 0424 519917

Castegnero

Una perla nel territorio dei Colli Berici, la presenza dell’uomo risale all’epoca preistorica. Rilevanti sono anche dei reperti dell’epoca romana tra cui una pietra dedicata alla dea Fortuna, conservata nella chiesa Parrocchiale di Castegnero. Dopo l’insediamento longobardo, la zona fu bonificata dai monaci benedettini e sorse un ospedale per i monaci e i pellegrini testimoniato in documenti del primo Quattrocento. Il passaggio dagli Scaligeri alla Signoria della Serenissima avvicinò il territorio alle vicende veneziane. In questo periodo Castegnero e Villaganzerla costituivano due Comuni indipendenti che furono aggregati solo nel 1816 con un decreto imperiale. La storia di Villaganzerla è legata ad un ramo dei conti vicentini Maltraversi: i nobili Ganzerra ai quali probabilmente è dovuto il nome della frazione. Il ‘900 è caratterizzato dalla vita contadina degli abitanti, ma anche da manifestazioni popolari che hanno caratterizzato la località. Da ricordare in particolare sono la Sagra di San Giuseppe di Villaganzerla intorno al 19 marzo e la Sagra dea Siaresa di Castegnero che tra maggio e giugno esalta il sapore della produzione dei ciliegeti della collina.

Il territorio comunale di Castegnero è impreziosito da molte sfumature di colori, sia nel periodo primaverile, dove prevale il bianco colore dei Fiori di ciliegio assieme al rosa carico dell’albero di Giuda che domina le alte zone boschive dei Colli, insieme al verde argenteo degli ulivi, sia nel periodo autunnale dove l’incanto dei colori giallo, arancio e rosso dipinge Castegnero come un quadro d’autore. Durante la passeggiata si verrà “rapiti” da questa tavolozza di colori donati dalla natura.

DOMENICA 30 OTTOBRE

Passeggiata tra gli olivi e /o sosta in oliveta a piedi, un momento divulgativo sulla cultura dell’olio a cura di una guida e degustazioni di olio e/o prodotti tipici locali. L’itinerario nel suo complesso è fruibile per tutti (tranne per i passeggini). Percorso ad anello tra gli ulivi della durata di circa 3 ore e mezza. Punto ristoro a metà strada ed uno finale con vellutata di zucca con olio Evo. Ai partecipanti (dai 14 anni in su) verrà richiesta una quota d’iscrizione di € 5.