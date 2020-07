Una camminata serale in compagnia dei dolci e morbidissimi alpaca. Un percorso in mezzo al fresco con partenza da Monteviale venerdì 14 agosto alle 18,00.



Questi sono gli ingredienti per poter vivere una sera d'estate e sprimentare la camminata in compagnia di animali molto speciali.



Partiremo dall'azienda agricola A&A Alpaca in Via Costigiola 123, a Monteviale, Vicenza



Una percorso tra prati, boschi e suggestivi sentieri, una facile camminata al tramonto.

Ci sarà una sosta in un bellissimo prato per conoscere curiosità e abitudini dei questi meravigliosi accompagnatori a quattro zampe.



Durata prevista: 3 ore circa con pause comprese.



Livello di difficoltà: Facile



Dati tecnici: lunghezza 5 km; dislivello 150m



Ritrovo: presso A&A Alpaca a Monteviale alle 18:15.

Sei invitato ad indossare indumenti comodi e scarpe da trekking.

In questa fase ancora delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune regole e precauzioni per la salvaguardia della nostra salute:

• tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherina (almeno una) e gel disinfettante per le mani. Le mascherine verranno usate solo quando necessario;

• si dovrà mantenere una distanza di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi);

• si pagherà portando i soldi contati.

Prezzo: 20 euro.

Ragazzi fino a 10 anni:10 euro



Prenotazione obbligatoria, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com.



Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora



L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.



Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica.

Camminata Serale con gli Alpaca

Venerdì 14 agosto 2020 dalle ore 18:30 alle 21:30

Via Costigiola, 123, Monteviale VI