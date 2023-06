Camminata letteraria e incontro con l'entomologo e apicoltore

Un progetto, "Ali, ronzii e piccoli passi", che vuole coniugare letteratura e natura: escursioni guidate, letture in cammino e l'incontro con un esperto, per conoscere meglio alcuni insetti.

Il primo appuntamento è con le api, e si svolgerà il 10 giugno a Isola Vicentina, tra begli scorci e boschi accoglienti.

Durante la camminata, di impegno minimo, si incroceranno i passi del percorso con i passi dei libri, cercando tracce delle api, alla cui natura preziosa e simbolica la letteratura ha dedicato attenzione fin dalle epoche più remote.

Si raggiungerà quindi il Convento di Santa Maria del Cengio, per un incontro con l'entomologo e apicoltore Paolo Fontana, e le sue arnie e per imparare quanto più possibile su queste piccole creature, da uno dei massimi esperti del settore.



Un evento organizzato dalle Guide Ambientali Escursionistiche Viandanti DiVersi e dalla casa editrice Edizioni Saecula