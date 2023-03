Camminata e degustazione in occasione della giornata regionale dei Colli Veneti

Il 26 marzo in occasione della giornata Regionale dei Colli Veneti il team di Montigo.it insieme alla Cantina e Frantoio di Magia di Barbarano organizza un'escursione sui Colli Berici con degustazione.

Quando: 26 MARZO 2023

Partenza: ore 9.00 presso Cantina Magia di Barbarano



Cosa aspettarsi:

Giro ad anello

Distanza 11km circa

Dislivello Positivo 400mt

Durata 6h circa

Media difficoltà solo per l'estensione chilometrica



Descrizione percorso:

Salita su sentiero didattico naturalistico sino alla Grotta di San Bernardino, poi su erto sentiero fuori traccia sino a giungere su bellissimi uliveti. Vedremo altri "Covoli" e misteriose "tombe" scavate nella roccia.

A fine percorso passeremo sulla splendida strada dei Mulini.

A fine giro andremo a concludere con un terzo tempo per festeggiare i nostri colli brindando con un vino locale accompagnato da cicchetti e pane ed Olio dei colli di Barbarano.



E' richiesto un allenamento sufficiente per percorrere lunghi sentieri data l'estensione del percorso.

Cosa portare:

Scarpe da trekking o scarponcini da montagna

Zainetto con abbigliamento adatto alla stagione. Giacca anti-pioggia

Acqua almeno 1lt ed un pranzo al sacco.

bastoncini da trekking consigliati



Costo accompagnamento Guida e rinfresco finale: 30 euro

Costo ridotto per minori di 18 anni: 10 euro

Il costo non comprende eventuali spese di pasti, trasporti, etc.



Prenotazioni obbligatorie al numero 333 338 5389 o edo@montigo.it o via whatsapp al link qui sotto



Ti accompagna il team di Montigo:

Edoardo ed Enrico

Accompagnatori di Media Montagna

del Collegio Amm e Guide Alpine del Veneto



Montigo.it