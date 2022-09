Camminata con i levrieri a Vicenza

Un momento per conoscere i levrieri, incontrare persone, avere testimonianza della situazione dei levrieri e dei rifugi all'estero. Nel frattempo, per chi non la conoscesse, visitare una parte del centro storico di Vicenza.

La passeggiata (il percorso potrebbe variare in funzione del tempo e del meteo) avrà ritrovo e partenza all'esterno del parcheggio Verdi il 16/10/2022. Dal parcheggio Verdi si va al Giardino Salvi e da li alla Cattedrale di Santa Maria Annunciata, quindi Basilica Palladiana/Piazza dei Signori per terminare al Teatro Olimpico/Piazza Matteotti. Il ritorno sarà una lunga passerella lungo Corso Andrea Palladio per giungere nuovamente al parcheggio Verdi.



Il GACI ODV (Greyhound Adopt Center Italy) è un’associazione di volontariato con sede a Modena, che si occupa da 20 anni della disgraziata sorte di una particolare razza di cani: i levrieri, più precisamente i greyhound dell'Irlanda e Regno Unito, galgo e podenco della penisola Iberica. Sono stati i primi in Italia a divulgare la tragedia dei greyhound e dei galgo e a promuovere le adozioni di questi levrieri. Alcuni volontari si sono impegnati in prima persona, dal 2002, nel salvataggio dei 370 greyhound reduci dalla chiusura del cinodromo di Roma.



L’esperienza del GACI oggi prosegue con l’obiettivo primario di portare a conoscenza, al maggior numero di persone, la situazione in cui vivono migliaia di levrieri provenienti dal mondo delle corse e caccia. Già, le corse e la caccia. È questo il motivo per il quale questi cani, più di ogni altra razza, subiscono maltrattamenti e hanno di conseguenza necessità di aiuto.



Organizza incontri, manifestazioni, raduni e camminate per parlare di questa triste realtà. Alcune migliaia di levrieri hanno trovato casa grazie al GACI, tutti levrieri adulti senza un futuro certo, molti di essi già condannati. Da anni porta il messaggio nelle scuole tramite il Progetto GACI Scuola e i levrieri adottati spesso entrano nelle case di cura e pensionati come animali da compagnia per le persone ricoverate.



Questa è la missione del GACI, il progetto: strappare greyhound, galgo e podenco dai loro paesi d’origine e dare loro una nuova vita in Italia, in famiglie vere, circondati d’amore e attenzione, voler dar loro dignità. È una piccola associazione, ma la più grande in Europa per il numero di adozioni e promozione mirata per la salvaguardia ed educazione sul mondo dei levrieri RESCUE. Tutto ciò come volontari e sacrificando parte del tempo libero per cercare di fare qualcosa.