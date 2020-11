Camminata autunnale sui colli Berici

Viste le belle giornate bisogna approfittarne, questa è una passeggiata tra i colori caldi dell'autunno molto suggestiva.

Programma

DOMENICA 17/11 DALLE ORE 08:30

Ore: 08:30, ritrovo a Mossano Vicentino, davanti alla chiesa.

Ore: 09:00 Visita guidata dal proloco di Mossano alla Grotta di San Bernardino

Ore 13:00 pranzo al sacco sulla variante del Cammino di Adelaide sul pendio calcareo dell'alghe pietrificate sopra la grotta di San Bernardino, e se ci sarà il sole sostaremo per un po nel tepore.

Ore 14:00, ritorno a Mossano per il sentiero fra i uliveti.

Ore 16:30, ritorno alle proprie macchine e rientro a casa.

E' obbligatorio l'uso e possesso della mascherina durante l'evento, cosi come è obbligatorio mantenere il distanziamento di sicurezza tra i partecipanti e tutti gli altri presenti.

E' obbligatoria la prenotazione per mezzo del Vostro n° di cell. per gli eventuali tracciamenti, al n° del Cammino di Adelaide 3391341978.

Buon cammino. In caso di mal tempo od variazione covid, vi telefoneremo ad ogni persona prenotata per gli aggiornamenti.

E prevista una quota da devolvere a titolo di offerta libera per il proloco di Mossano.

Ci sono soltanto 20 posti disponibili.

14 posti prenotati formalmente.

Non sono valide le prenotazioni via facebook che non sono state confermate con nominativo indirizzo ee n. cell al n° di Adelaide 33913141978