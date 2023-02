Camminata ai mulini di Mossano + pratica yoga

Passeggiata nella valle dei Mulini di Mossano. Un luogo in cui, nonostante l'acqua con il suo fluire, plasmi di continuo il paesaggio, il tempo, pare essersi fermato. Il tutto riempie lo sguardo di meraviglia. Percorso breve ad anello, qualche gradino e un minimo dislivello. No per sedie a rotelle o passeggini. Al termine verrà svolta una breve pratica yoga presso la “Cantina Pegoraro” seguita da un piacevole aperitivo.

QUANDO: domenica 12 febbraio 2023

Ore 09.45 -12.30

PROGRAMMA:

Ore 09:45 Ritrovo presso il parcheggio in via Capitello a Mossano. Si richiede la massima puntualità.

Ore 10:00 camminata con guida, breve pratica yoga e piccolo aperitivo.

Ore 12:30 saluti finali.

Condurrà la camminata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale.

Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga, yoga in gravidanza e yoga per la terza età, insegnante Csen ginnastica yoga. La pratica proposta: Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.



INFO PERCORSO:

Lunghezza 2 km

Durata circa h 1.30/45

100m circa dislivello

Difficoltà medio facile

Se si hanno, portare i bastoncini trekking.

La pratica yoga è adatta a tutti, anche ai principianti.

L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti.

Cani ammessi al guinzaglio



DA PORTARE:

Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa da trekking.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



CONTRIBUTO:

25 euro ASSOCIATI

30 euro NON ASSOCIATI



La quota comprende:

Quota associativa valida fino al 31/08/2023

Guida ambientale naturalistica per tutto il percorso

Insegnante Yoga

Organizzazione

Assicurazione base

Piccolo aperitivo presso Cantina Pegoraro

La quota non comprende tutto ciò non specificato alla voce “la quota comprende”.



Info e prenotazioni:

Cristina 349 7355289

Per info percorso: Elena 328 1857660

Mail: info@laboratorioyoga.it

ATTIVITA’ SPORTIVA GINNASTICA

Finalizzata alla salute e al fitness