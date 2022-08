Camminata 4° giro delle Rive: tra valli e fontane a Pugnello di Arzignano

Prezzo non disponibile

La camminata naturalistica per i sentieri di Pugnello di Arzignano giunge alla sua 4a edizione: il Giro delle Rive, tra valli e fontane!

Si tratta di un'escursione non competitiva con ristori che si terrà Domenica 4 Settembre 2022 con partenza dal piazzale della Chiesa di Pugnello.

Potrai scegliere tra due diversi percorsi misto collinare di 6 o di 12 km.

Attraverso le verdi colline e le piccole valli potrai rilassarti, scoprire la bellezza del territorio e ammirare i nostri panorami.



Partenza dalle ore 8:00 alle 10:00.

I ristori resteranno aperti fino alle 13:00



- Percorso 6 km con 3 ristori

- Percorso 12 km con 5 ristori



Quota di partecipazione:

- adulti € 5,00

- Under 12 € 3,00



Per ulteriori informazioni contatta la pagina Facebook @pugnello oppure cerca pugnello_di_arzignano su Instagram