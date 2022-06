Un’escursione nei luoghi più belli delle Piccole Dolomiti. Tra boschi e dolci pascoli, alterneremo momenti di cammino ad altri di ascolto, accumunati tra loro dalla stessa atmosfera magica, che solo la natura e la montagna sanno regalarci. Un’unica data per quest’anno: sabato 11 giugno. Questa sarà la 5a edizione di “ Camminando tra i suoni delle Piccole Dolomiti ”.

CAMMINADO TRA I SUONI DELLE PICCOLE DOLOMITI

11 giugno 2022 - 5a edizione

L’itinerario sarà diverso dallo scorso anno.

RITROVO: Sabato 11 giugno alle ore 16.30 fronte Rifugio Campogrosso, Recoaro Terme (VI).

DISLIVELLO: 350m

DIFFICOLTA’: * facile, anello di circa 7-8 km

VESTIARIO: vestiario adatto alla stagione, un piccolo zainetto con un po' di cibo e acqua. Si raccomandano scarponcini o scarpe basse da trekking. Una coperta per sedersi sull’erba mentre si ascoltano i musicisti.

CENA: libera…al sacco, ma sarà anche possibile mangiare presso il Rifugio Campogrosso al ritorno. Chi desidera mangiare in rifugio lo comunichi per tempo.

Ritorno alle auto: verso le 20.45

Musicisti: Luca Nardon, Nicola Mansutti, Cateaters Pipe Band.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro (comprende guide e musicisti).

Minorenni ridotto: 10 euro

PER INFO O PRENOTAZIONE:

e- mail piccoledolomitisport@gmail.com

cel 3281257258

AMM – Accompagnatore Media Montagna – Collegio Guide Alpine Veneto

Davide Deganello