Cambiare la propria realtà al lavoro: 5 passi per migliorare le relazioni

Esiste un modo per passare dal sopravvivere al vivere anche nei luoghi di lavoro ostili e difficili, quelli in cui le relazioni con il capo, i colleghi o entrambi non sono delle migliori.

Esiste un modo per rendere queste situazioni più leggere e facili, meno stressanti, e cambiare la propria realtà anche quando non puoi cambiare lavoro. Questo modo non consiste nel cambiare gli altri, né nel rispondere a tono o trovare vendetta.

E anche le tecniche di comunicazione efficace possono aiutare fino ad un certo punto, se manca una base di comprensione che davvero pochi ci insegnano oggi.

Noi, Valeria e Loretta, lo abbiamo sperimentato entrambe in passato, ognuna nella sua vita. Dapprima con titubanza, poi con sorpresa crescente e infine con fiducia e risultati che non avremmo mai pensato possibili. Ecco qual è per noi il vero segreto: comprendere che l'unica cosa che puoi cambiare... è il tuo punto di vista su persone e situazioni.



Cinque incontri (più una sessione individuale di follow up), il sabato mattina ogni due settimane a partire dal 17 ottobre. Clicca il link per tutti i dettagli!