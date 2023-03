Calvene: tour tra edifici pre industriali, birra, panini e musica folk

Domenica 26 Marzo 2023, si terrà, a Calvene, a partire dalle ore 10:00, Dall'acqua alla birra, evento organizzato dal Comune di Calvene in collaborazione con la Pro loco di Calvene e Skinny Hill.

In occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti.

L'evento consiste in un tour narrato tra i torrenti Chiavona ed Astico, alla scoperta scoperta dei manufatti di archeologia pre-industriale e dell'ingegneria avveniristica con visita guidata al birrificio, degustazioni di birre dal sapore locale e panini rigorosamente Made in Pedemontana vicentina proposti dalla Pro loco, e a suon di musica folk con il gruppo "Tino e i Fiaschi".

Tour gratuito, consumazioni a pagamento.

Durata del tour: 1 ora e 30 minuti circa

Ritrovo: Piazza Resistenza 1 a Calvene (davanti alla Chiesa Arcipretale ed al Municipio)

Turni:

Alle ore 10:00: I° turno

Alle ore 12:00: II° turno

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 351.605.0522 (Pro loco)

In caso di maltempo, salvo cause di causa maggiore, il tour si svolgerà regolarmente e la parte conviviale sarà dislocata nella palesta in Piazza Resistenza.