Calici in Vigneto, degustazioni cibo e vino alla Cantina Ongaresca

Una wine experience all’insegna della natura e del relax.

Una passeggiata rigenerante immersi nel verde del vigneto panoramico della Cantina Ongaresca. Qui, la collina regala una vista magnifica della città e culla le vigne e i fiori, in un contesto naturale incontaminato avrete l’opportunità davvero unica di assaporare 4 Calici di vino prodotti dalla Cantina Ongaresca.

SABATO 22 OTTOBRE 2022

PROGRAMMA gruppo mattina:

10:00 – 12:00

10:00 arrivo ed accoglienza

10:15 partenza a piedi dalla Cantina Ongaresca per raggiungere il vigneto (vi consigliamo scarpe ed abbigliamento comodi per la passeggiata)

10:25 arrivo in vigneto e degustazione con spiegazione del 1^ Calice: “Spumante Metodo Classico 36 Mesi Pas Dosè”

10:30 particolarità sul vigneto raccontate da Valentina, produttrice della Cantina Ongaresca

10:40 partenza dal vigneto per raggiungere la Cantina Ongaresca

10:50 continuazione della degustazione con 3 vini accompagnati da cicchetti

-----------------------------------------------------

VINI IN DEGUSTAZIONE:

? 1^ Calice: “Spumante Metodo Classico 36 Mesi Pas Dosè”

? 2^ Calice: “Spumante Brut Metodo Classico Rosé Menà”

Accompagnamento - Mini Burger con salmone affumicato, maionese, soia, wasabi e cetriolino marinato

? 3^ Calice: “Pinot Nero Veneto IGT Ongaresca”

Accompagnamento - Cestino di pasta brisè con mousse di porcini, robiola e speck

? 4^ Calice: “Merlot Veneto IGT Ongaresca”

Accompagnamento - Bruschetta con petto d'oca affumicato mousse ai porcini e scaglia di tartufo

----------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA gruppo pomeriggio:

16:00 - 18:00

16:00 arrivo ed accoglienza

16:15 partenza a piedi dalla Cantina Ongaresca per raggiungere il vigneto (vi consigliamo scarpe ed abbigliamento comodi per la passeggiata)

16:25 arrivo in vigneto e degustazione con spiegazione del 1^ Calice: “Spumante Metodo Classico 36 Mesi Pas Dosè”

16:30 particolarità sul vigneto raccontate da Valentina, produttrice della Cantina Ongaresca

16:40 partenza dal vigneto per raggiungere la Cantina Ongaresca

16:50 continuazione della degustazione con 3 vini accompagnati da cicchetti

----------------------------------------------------------------------

L’evento è stato pensato in ottica green e il materiale selezionato è biodegradabile o riciclabile

Possibilità di prenotare menù vegetariano o vegano se comunicato in anticipo

Possibilità di prenotare un menù baby dedicato se accompagnati dai vostri bimbi (chiamare 340 9164587)

Per la preparazione dei finger food è stata scelta "Cucina Tomasi" Creazzo (VI)

----------------------------------------------------------------------

COSTO:

25€/cad. - a numero chiuso fino ad esaurimento disponibilità

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare: https://www.leboutiquefervere.com/products/calici-in-vigneto

Per info: 340 9164587

Cantina Ongaresca Via Monte Cimone 10 Località San Zeno, Costabissara